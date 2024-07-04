'Будут спортсменок готовить в гаремы'. Путин сделал заявление на саммите ШОС и стал посмешищем в сети

Российский диктатор Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Главарь Кремля заявив то Россия и Катар будут сотрудничать в области спорта, подписав особое соглашение.

Видео дня

"Мы помним, как Катар очень серьезно отнесся к подготовке и проведению чемпионата мира по футболу. Сейчас у нас согласован меморандум о взаимопонимании между министерствами спорта по сотрудничеству в этой области", – подчеркнул Путин.

Такой пафос со Путина вызвал издевки у российских болельщиков.

Юзеры не понимают, что именно подписали страны.

Фанаты называют своего президента "лысым шарлатаном" и шутят, что у России теперь "будут спортсменок готовить в гаремы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!