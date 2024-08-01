'Будьте осторожны'. Мобилизованный спортивный журналист предупредил о 'жести', происходящей после учебки

Украинский спортивный журналист и блогер Андрей Сенькив, который в середине июня был мобилизован в Вооруженные силы Украины, в социальной сети Х (бывшая Twitter) предупредил тех, кто планировал служить в какой-то конкретной военной части. По словам Сенькива, после прохождения базовой военной подготовки (БЗВП) в учебной части есть большой шанс, что новобранца отправят в совсем другое место.

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"Если хотите попасть в войска сразу по отношению, через рекрутинговые центры, с поиском должностей под свои навыки – все равно будьте осторожны. Со мной на офицерских хватает людей, зашедших в нужный военкомат с нужными документами. Но после БЗВП это не учли", – написал Сенькив.

Андрей поделился случаями, с которыми столкнулся во время офицерских курсов.

"Есть специалисты, которые должны делать в своих подразделениях уникальную работу. Как переводчик испанского или айтишник, который должен заниматься аналитикой и разработкой онлайн-карт. Куда пацанов отправят после обучения на командиров механизированных взводов – хз [непонятно. – Ред.] Почему все так дико и нерационально происходит – хз", – признался журналист.

Сенькив не сомневается, что после такого военный теряет мотивацию, а часть, в которой он был бы полезен, теряет военного, конкретно желавшего служить у них.

"Часть, в которую его направят, получит разочарованного чувака, навыки которого неизвестно учтут ли. Такая жесть", – подытожил автор.

Напомним, что у Сенькива большие проблемы со зрением и согласно выводу военно-врачебной комиссии (ВВК) он может служить лишь на тыловых должностях. Несмотря на это, его направили на офицерские курсы.

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