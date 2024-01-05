Будет жить в роскоши: знаменитый легкоатлет Писториус вышел из тюрьмы после убийства супермодели

Шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус досрочно освобожден из тюрьмы, где он провел девять лет после убийства своей подруги и фотомодели Ривы Стенкамп в 2013 году. При этом легкоатлет будет находиться под постоянным наблюдением, ему запрещено общаться с прессой и употреблять алкоголь.

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Об этом информирует агентство AP News. По его данным, 37-летнему южноафриканцу в ноябре одобрили условно-досрочного освобождение, прошение о котором он подавал во второй раз. До 2029 года Писториус будет проживать в роскошном особняке своего дяди в престижном пригороде Претории – Уотерклуфе.

Писториус не будет носить какие-либо устройства наблюдения, но за ним будут следить чиновники из департамента исправительных учреждений ЮАР. Бывший спортсмен сможет покидать дом только по разрешению властей.

Напомним, Оскар Писториус был настоящим символом паралимпийцев. В детстве ему ампутировали обе ноги ниже колена из-за врожденного заболевания, однако он не сломался и начал заниматься спортом. В 2012 году южноафриканец вошел в историю мирового спорту, приняв участие в Олитмпиаде-2012 наравне со здоровыми атлетами в беге на 400 метров, дойдя до полуфинала соревнований.

14 февраля 2013 года Писториус застрелил 29-летнюю Стенкамп в туалетной комнате. Спортсмену якобы показалось, что в дом ворвались грабители, и он открыл огонь. Он был заключен под стражу в 2014 году, затем освобожден под домашний арест во время апелляции в 2015 году и снова отправлен в тюрьму в 2016-м.

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