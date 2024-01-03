'Будет не так просто отмыться': олимпийский чемпион рассказал о борьбе за отстранение россиян и медаль из танка

Двухкратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ Юрий Чебан рассказал, как вместе с другими атлетами борется за недопуск представителей России и Беларуси к международным соревнованиям. В частности, чтобы влиять на коллег из других стран, они используют проект "Ангелы спорта", рассказывающий о погибших во время войны спортсменах.

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В комментарии OBOZ.UA Чебан отметил, что уже видит положительный эффект от такой работы с представителями разных международных федераций, ведь трудно закрыть на все глаза, когда ты видел разрушенный арены и пострадавших от военной агрессии РФ коллег-атлетов.

"В поддержку санкций против России и Беларуси мы в комиссии атлетов НОК создаем такие проекты, чтобы оказывать непосредственное влияние на комиссии атлетов международных федераций. Все началось с того момента, когда Томас Бах передал права на допуск россиян и белорусов международным федерациям, а они в свою очередь перед принятием решения проводят опросы среди спортсменов своего вида спорта и это выносится на всеобщее обсуждение. И именно поэтому нам нужно так вот влиять прямо локально на каждого спортсмена, на каждого человека, который принимает решение. И именно для этого создано наше движение", – отметил Юрий.

По словам Чебана, они используют платформу "Ангелы спорта", которая рассказывает о погибших спортсменах, как основной из инструментов влияния и давления на тех людей, которые принимают решения в международных федерациях, потому что оно не объективно.

"Они, принимающие решения, опираются только на олимпийскую хартию, хотя не знают другой стороны медали и к чему эта хартия может привести, если не учитывать всех-всех особенностей, потому что не бывает только черного или белого. Еще есть ситуации, где все не так просто", – уверен Юрий.

"Мы создали такие информационные открытки, где у нас есть перечень зданий спортивной инфраструктуры, которые были разрушены российскими оккупантами, также мы включили туда "Ангелов спорта". Все кратко, просто и доступно для людей, чтобы они могли в один клик получить информацию, которая их касается и предлагается", – рассказал чемпион.

Юрий считает, что этот инструмент очень действенный, поскольку он идет от конкретного украинского спортсмена и влияет на иностранных атлетов, хорошо знающих его и его борьбу.

"Мы видим положительное движение, потому что показываем миру, что у нас происходит. И потом людям будет уже не так просто от этого отмыться и сказать, что они ничего не знали и не видели. Поэтому это движение, как мне кажется, сейчас есть обязательно каждого украинца принимать в этом участие и распространять информацию в своем виде спорта. Это должна работать как единая сеть", – отметил бывший тренер сборной Украины.

Также Чебан рассказал, что на соревнованиях в Германии они провели акцию, во время которой раздали более тысячи открыток на гребном канале и за его пределами. А из уничтоженного танка оккупанта сделали медаль, на которой написали Париж-2024 и вручили на память президенту международной федерации.

"Потому что когда ты непосредственно видишь жертв российской агрессии и разрушенную инфраструктуру, это немного по-другому влияет на подсознание", – считает легендарный гребец.

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