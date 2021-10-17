Будет битва за помпоны! Почему украинских чирлидерок в Швеции забросали бутылками и поедут ли она на Олимпиаду

После того, как в программу Олимпиады в Париже-2024 включили популярный во Франции брейк-данс, на Игры рвется и чирлидинг. И у команд из "группы поддержки" достаточно высокие шансы на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе, поскольку этот вид спорта в Америке невероятно популярен. В Украине же многие знают только танцевальную команду Red Foxes, которая недавно отметила свое 20-летие.

О перспективах чирлидинга на Олимпиаде, а также о жизни известного коллектива, который выступает на Олимпиадах, OBOZREVATEL пообщался с основательницей Red Foxes Еленой Рожковой.

– На данный момент чирлидинг не является олимпийским видом спорта. Но одна из существующих в чирлидинге международных федераций, американская ICU, стала полноправным членом международного олимпийского комитета. До этого у них три года было временное членство.

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Вообще процедура прохождения следующая. Сначала нужно вступить в международную федерацию неолимпийских видов спорта (GAISF). Там они все соревнуются и рано или поздно подают заявки в олимпийский комитет, учитывая пожелания хозяйки Игр. На Олимпиаде в Токио-2020 добавили сумо, каратэ. Но пока больше в олимпийской программе каратэ не будет... Это спортивные интриги большого количества международных федераций.

Олимпиада-2024 укомплектована. Там будет брейкданс, который безумно популярен во Франции. В 2028 году Игры будет принимать Лос-Анджелес. И вот на Олимпиаду в США представители чирлидинга максимально запряжены, чтобы попасть по местной квоте. Дальше есть нюансы. Red Foxes – шоу-группа чирлидеров мирового уровня, и мы понимаем, что такое структура федерации и объединение спортсменов из 200 стран мира. В мире чирлидинга пока такого единства нет.

Есть приверженцы японской версии или американской. И есть два основных направления в спортивном чирлидинге – чир, где есть пирамиды, объединение более акробатических элементов. И вторая – dance-номинация, которая соединяет разные танцевальные направления. И получается, что есть танцевальные команды, которые никогда не делают чир и – наоборот. Но в Америке есть университетские команды, которые соревнуются во всем.

– В общем, пока непонятно, как будет выглядеть чирлидинг на Олимпиаде?

– По этому поводу для меня самое авторитетное мнение высказал на тот момент президент GAISF и генеральный секретарь ФИБА Патрик Бауманн. Во-первых, непонятна ситуация с мужчинами и женщинами, потому что сегодня на Олимпиаде не нужен чисто женский спорт. Второе – есть команды, где два мужчины и есть, где шесть мужчин. И более сложные трюки покажут коллективы, где больше мужчин. Их количество нужно уравнивать.

Если, допустим, в синхронном плавании у всех команд по 8 спортсменок. То у нас на соревнованиях по чирлидингу в Украине в команде от 5 до 25 человек. И это огромная разница! Но это фестивальное движение, и каждый спортсмен за свое участие в турнире платит взнос. И самое ужасное, что этот американский союз, который стал полноправным членом МОК, до сих пор обилечивает участников чемпионатов мира. Это большая корпорация, которая владеет турнирами. И сегодня чирлидинг лежит в одном американском кармане. Хотя есть японская альтернатива.

– То есть, если спортсмен хочет участвовать в чемпионате мира, то он должен за себя платить международной федерации?

– Конечно, сейчас так и проходят турниры. У нас в одном из клубов есть команда украинских школьниц, которые выиграли чемпионат мира в Орландо среди школьников. Это было года три назад. Все замечательно. Но ведь они самостоятельно оплачивают себе поездку – 2500 долларов за участие и проживание в этом Диснейленде. То есть, хочешь быть чемпионкой – найди бюджет. С одной стороны это хорошо, что чирлидинг развивается по фестивальному принципу, ведь он доступен всем и каждому. Но ему еще придется пройти определенный путь, чтобы быть спортом.

У меня сейчас по олимпийскому чирлидингу больше вопросов, чем ответов. Для тех, кто занимается, большой плюс, что такой прорыв сделан. Но на этом очень сильно спекулируют. В Украине с американской федерацией работает только одна из четырех, которые есть в стране. И они прям бьют себя в грудь: только наши спортсмены поедут на Олимпиаду. Это дискриминация детей по принципу принадлежности к федерации. Вместо того, чтобы объединить лучших из всей страны, президент занимает такую позицию. Поэтому битва за помпоны еще предстоит.

По поводу чирлидинга на Олимпиаде еще надо понимать, что такое экономика олимпийской деревни. В Афинах-2004 было одно количество баскетбольных команд, но у баскетбола была такая хорошая посещаемость и рост продажи билетов, в том числе и благодаря успешно проведенной развлекательной программе. Поэтому на Олимпиаде были заинтересованы в расширении турнирной сетки баскетбола.

Но главным вопросом было, как расселить дополнительные команды в олимпийской деревни. Это же увеличение расходов организаторов. А что такое чир-команды? Это по 25 человек минимум.

Если команд, которые отобрались на Олимпиаду, должно быть минимум восемь и в двух номинациях, то получается более, чем на 300 человек увеличение олимпийской деревни.

– Ого!

– Да. Это же дополнительные затраты. Возможно, в Америке им будет легче договориться, чтобы чирлидеры выступили на Играх разово. Но до Брисбена-2032 чирлидинг точно не доживет. Я вам гарантирую.

– Да, и Украине с четырьмя федерациями будет сложно.

– Да, это сложно, потому что у каждого своя зона влияния и клубы, но с другой стороны – хорошо, что есть альтернатива. Я вообще основатель украинской федерации, но среди людей, с которыми я работала, были невоспитанные. Поэтому в 2005 году я поняла, что у меня есть Red Foxes, развернулась и сосредоточилась на них. Потому что появился дядя, который начал мне рассказывать, что такое актерское мастерство и во что одевать девочек. Это был какой-то ужас. И этот человек до сих пор у руля этого вида спорта.

Сегодня много детей, студентов, которые хотят соревноваться. И хорошо, что есть альтернативные федерации. И мы в двух из них соревнуемся – одна по американским правилам, другая по японским. Конечно, дети хотят к сильным соперникам. И сегодня они выбирают не руководителя федерации, а тех, с кем будут соревноваться. И я рада, что наши воспитанники хотят идти туда, где конкуренция. Но с другой стороны, как переизбрать Дерюгину, которая завалила Олимпиаду в Токио? Вот так и в нашем виде спорта. Нет механизма переизбрания президента.

А спортсмены из альтернативных федераций могут поехать только на платный клубный чемпионат мира, на национальный надо получить лицензию у Крикуна. А он ее, естественно, не дает. Хотя у него спортсмены гораздо слабее. Конечно, хотелось бы, чтобы все объединились. И у детей была здоровая конкуренция.

– Мальчики занимаются чирлидингом в Украине?

– Я сегодня разрабатываю концепцию, в которой Red Foxes в следующем олимпийском цикле будут выступать в микс-команде с пятью парнями и пятью девушками. Это требование времени. Гендерное равенство. Мальчики могут заниматься черлидерством, но у нас почему-то не занимаются. Но мы к этому идем. В танцевальных командах с этим сложнее, но в чир-командах есть. Есть такая команда в Днепропетровске, две в Киеве.

– В этом году Red Foxes 20 лет. Помните, как к вам пришла идея создания такой команды?

– Я занималась художественной гимнастикой и мне нравились танцы. Я ставила очень много показательных выступлений во львовском "Динамо". Уже во время учебы в Национальной академии управления в Киеве я впервые почувствовала это чирлидерское движение при баскетболе. И мне так оно понравилось, потому что я могла объединить любовь к художественной гимнастике, страсть к танцам и спорт. В нашей стране танцевальной культуры не было. Ты либо должен танцевать в оперном театре, либо в стрип-клубе. Это уже сегодня много международных контрактов.

В 2000 году на четвертом курсе мы ездили на фестиваль в Англию, где выступали с моей напарницей с номерами по художественной гимнастике. И представляете, мы не пришли на какую-то репетицию, и наше шоу отменили. Оказалось, что у нас были очень хорошие номера, и они решили, что нас лучше не показывать. Но после возвращения в кампус студенты попросили открыть культурный центр. Поляки принесли магнитофон, парень играл на пианино. И мы с Дашей там выступили и произвели фурор. В то время иностранцы не видели художественной гимнастики, и для них это было супер-искусство. Тогда я осознала, что если такую концепцию сделать на международную сцену, то это будет бомба.

Когда я работала в БК "Киев", как раз создавалась Северо-европейская баскетбольная лига Шарунаса Марчюлениса, в которой он применил концепцию НБА, где есть чирлидеры и телевизионные тайм-ауты, шоу для зрителей. Под эту концепцию я разработала программу, где должны быть национальные танцы. И буквально через год, как мы эту концепцию Red Foxes сложили, просто взлетели. У нас были приглашения из Турции, Франции, от московского ЦСКА.

И представители ФИБА увидели нас на турнире в Турции. Девочки не просто танцевали хип-хоп и показывали себя, как это происходит в Америке. У нас была концепция "Танцы пяти континентов", где соединена национальная хореография и танцы. Украинский народный, турецкий, в Испании были тореадоры, в Италии – тарантелла. И получилось, что эти национальные танцы максимально мотивировали болельщиков поддерживать свою команду.

Я это называю "говорящие танцы". И в каждой игре у нас была какая-то интрига – номер, который заставлял всех вздрогнуть или посмеяться. Например, во время матча Испания – Италия на Евробаскете в Швеции мы одели двух мальчиков в майки сборной Италии, а на на голову – рога, будто они быки. А мы были в костюме испанских тореадоров. Пока мы танцевали, итальянцы нам кричали "бу-бу-бу", а испанцы радовались.

Но в конце эти два мальчика-быка останавливаются в центре, а наша команда падает вокруг них – они победили. И в течение секунды меняется реакция зрителей: испанцы, которые радовались и хлопали, замолкают, а итальянцы вскакивают и начинают аплодировать. А там порядка 15 000 человек. Такие вещи очень хорошо заходили.

– Сборная Украины по баскетболу не может пробиться на Олимпиаду с 1996 года. Но некоторые шутят, что одна команда у нас там все равно есть, имея в виду Red Foxes. Какими были ваши первые Игры? И чем они отличаются для чирлидеров от тех же Евробаскетов и Финалов четырех?

– Слава Богу, расширили ростер на Евробаскет, и Украина стала попадать на чемпионаты Европы. И даже один раз выступила на чемпионате мира. Мы всегда завидовали литовкам, которые могли танцевать и поддерживать своих. За всю историю на Евробаскетах мы, наверное, провели порядка трех матчей со сборной Украины. И то нас обвинили, что из-за нас они плохо играют, и я приходила в оргкомитет и просила не ставить нас на украинские игры. И все сильно удивлялись, потому что остальные просили наоборот.

Что касается нашей первой Олимпиады, то это был прорыв, потому что никогда на Играх не было танцевальных команд. И свой проект "Танцы пяти континентов" я защищала в Международном олимпийском комитете в Греции. Для меня это был такой стресс. Я еле-еле говорила на английском языке. Но объясняла, что если мы получим от каждом страны их песню, то сделаем для всех наши "говорящие танцы". И для меня это была самая большая жизненная победа.

Конечно, атмосфера на Олимпиадах отличается, потому что там все виды спорта и турнир очень длинный. Финал четырех – это приехали на три дня, выступили два раза и все. А Олимпиада – это марафон, где чередуется женский и мужской день. Нужно готовиться полгода, чтобы хватило танцев, костюмов и физической формы. И, конечно, там супер-атмосфера.

Например, в Великобритании очень популярен женский баскетбол. И на Олимпиаде в Лондоне было так, что каждый зритель, уже попавший с билетом на арену, был счастливый. Их не надо раскачивать – выходишь и там такие овации! Плюс на Олимпиадах особая охрана.

– Вы сказали про охрану и возник вопрос: часто ли приходилось к ней обращаться? Были ли какие-то посягательства на украинок?

– Всегда повышенная охрана в таких странах, как Турция, где у нас воровали костюмы из раздевалки. Была ситуация в Швеции, где мы жили в отеле с сербскими болельщиками, и в матче группового этапа Евробаскета-2005 мы вышли с испанским танцем на последних секундах. В нас летели и бутылки, и монеты. Мы не слышали музыку вообще! Я еще тогда была на площадке и помню, что мы просто каким-то образом синхронно вырулили.

Когда мы уходили, нам кричали "Бууууу", а в отель сопровождали с полицией. Испания тогда выиграла и испанский журналист подбежал ко мне с вопросом: "Как думаете, почему выиграла Испания? Потому что на площадке были вы или Пау Гасоль?" Я ответила, что, конечно, благодаря Пау. Но он сказал, что думает по-другому. Было смешно. Но полиция еще два дня охраняла нас в отели от сербских фанов – пока не закончился групповой раунд.

– А есть у вас любимый или, скажем, особенный номер?

– Есть золотая коллекция, которую я все мечтаю собрать. Это национальные танцы и этот испанский "Тореадор", которому хлопало полмира – от короля Испании и японского императора до наших зрителей Дворца спорта. Потом первый танец Bon Jovi – этот "танец победителя" мы всегда танцевали, когда команде нужен рывок. И мы его до сих пор работаем.

У нас обалденный греческий танец "Сиртаки" и израильская "Хава нагила". Мы ее танцевали во Франции, когда сборная Израиля неожиданно выигрывала у французов 15 очков. Но французы более культурные, чем сербы. Они просто рассмеялись, а потом начали хлопать. А руководство французской федерации мне написало: "Елена, это была шутка". А я говорю: "Ну откуда я знала, что они у вас будут проигрывать -15. Они уже должны были +30 вести".

– А был какой-то матч, когда после вашего вдохновляющего танца, команда совершила рывок и победила, а представители сборной или клуба благодарили, что вы спасли ситуацию?

– Знаете, на самом деле очень часто такое бывает. Я помню, когда "Будивельник" выступал в Еврокубке, то была такая игра, которую мы вытягивали всем залом. Даже больше – когда команда проигрывает, бывает я захожу в раздевалку и говорю: "Девочки, вы не доработали!" Потому что при чуть большей отдаче была бы победа.