BSWW допустила невероятный прокол с Украиной в 1/32 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Международная Федерация пляжного футбола (BSWW) неправильно посчитала разницу забитых / пропущенных мячей украинского "Сервита" и неправильно составила корзины при жеребьевке 1/32 финала Кубка европейских чемпионов. Как сообщает в Facebook Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ), из-за этого нашей команде достался главный фаворит Euro Beach Soccer Cup 2021 – российский "Кристалл".

Встреча завершилась поражением украинцев со счетом 2:7 и вылетом из турнира. По итогам жеребьевки "Сервит" направил протест.

"В BSWW признали ошибку, но что делать теперь не знают. Нужно делать новую жеребьевка и переигрывать все матчи 1/32 финала. Мы ждем от них реакции, но этот прокол на таком уровне - это что-то невероятное", – отмечает пресс-служба АПФУ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать на чемпионат мира, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

Такое решение было принято Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и Ассоциацией пляжного футбола нашей страны (АПФУ).

Вице-президент Аcсоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук признался, что, как чиновник поддерживает запрет.