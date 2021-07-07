Бродский: пусть Вирастюк примет закон, а не рассказывает басни о финансировании спорта

Глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский раскритиковал слова народного депутата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка, который сказал, что государство не должно помогать развитию спорта. Ранее стронгмен поделился мнением, что у руководителей спортивных клубов должны быть менеджерские навыки, которые и позволят им зарабатывать деньги.

В интервью в программе "ХАРД З ВЛАЩЕНКО" на телеканале "Украина 24" Михаил Юрьевич объяснил, что проблема финансирования команд на частном уровне заключается в низкой платежеспособности населения и отсутствии спонсоров, готовых помочь в развитии. По его словам, у нас не существует такого понятия, как социальная ответственность.

"У Вирастюка нет менеджерских навыков. Объясню почему. Средняя зарплата какая в Америке? Там рынок существует. Какая средняя зарплата в Германии, в Великобритании. Там зритель может купить билет. У него есть деньги, а эти деньги поступят на развитие спорта и тогда есть смысл менеджменту за это бороться. У наших людей нету денег – раз, наши постсоветские люди привыкли к "шаре", к билету за 10 копеек и они не хотят покупать билеты. Спонсоры не готовы помогать, потому что у нас нету рекламного рынка и не существует социальной ответственности", – заявил Бродский.

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Он также предложил Вирастюку принять закон о социальной ответственности и подчеркнул, что без государственной поддержки развитие спорта в Украине зайдет в тупик.

"В нормальных странах, если ты социально не ответственный – ты не можешь участвовать в тендерах. Пусть Вирастюк примет закон об этом, а не рассказывает басни. Тогда я перед ним извинюсь, пожму руку и скажу, что был не прав. Но пока это глупость то, что он сказал. В нашей стране пока государство не будет помогать и развивать – будет вообще тупик. После того, как местные власти получили от децентрализации какие-то деньги – стало легче. Есть мэры, до которых можно достучаться", – подытожил Михаил Юрьевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем интервью на канале "Украина 24" Бродский назвал имена пяти настоящих госдеятелей, высказался о взаимоотношениях с российским олигархом Павлом Фуксом, о необходимости налогов для страны и финансировании спорта.