Британский велогонщик упустил победу, упав за 50 метров до финиша. Видео курьеза

Британский велогонщик Герайнт Томас неожиданно упустил победу на четвертом этапе Тура Романдии из-за обидного падения за 50 метров до финиша.

На решающем отрезке трассы он вел борьбу за первое место с Майклом Вудсом, потерял равновесие и оказался на асфальте. Пока спортсмен из Уэльса поднимался на ноги, его обогнал еще один соперник, что отодвинуло Томаса на третью позицию.

"Я попытался переключить передачу, но не чувствовал рук, поэтому они соскользнули с руля. Это очень расстраивает, поскольку я не потерял бы второе место, если бы оставил все как есть", – цитирует слова британца издание cyclingnews.com.

Несмотря на эту неудачу, Томас хорошо провел пятый этап соревнований, который состоялся в воскресенье, 2 мая, и стал победителем Тура Романдии-2021. Он финишировал на третьей позиции, а его главный конкурент – Вудс – закончил гонку 28-м. В общем зачете представитель Уэльса опередил ближайшего преследователя на 28 секунд.

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