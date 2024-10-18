'Боже, царя храни!' Министр спорта РФ выслужился перед Путиным за 'разрешение выдвинуться на пост', став посмешищем

Министр спорта России Михаил Дегтярев эпично прогнулся перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Чиновник поблагодарил главу террористического государства за то, что тот позволил ему выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета РФ (ОКР), став посмешищем в сети.

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"Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и разрешение выдвинуться на пост главы ОКР. Для меня это большая честь и одновременно серьезная ответственность. Совмещение обязанностей министра спорта и президента ОКР открывает уникальные перспективы", – сказал Дегтярев в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС.

Читатели портала Sports.ru высмеяли это высказывание будущего главы ОКР. Они отметили, что демократией в стране-агрессоре и близко не пахнет, а все преклоняются перед Путиным.

"Чтобы выдвинуться на какой-либо пост, нужно разрешение Его Величества, демократия у нас продолжает процветать", "Разрешение баллотироваться? Фу, тряпка", "На колени, смерд", "Позор. Без мнения и разрешения царя и на горшок скоро перестанут ходить", "В 2017-м Михаил Дегтярев внес на рассмотрение Госдумы законопроект о замене государственного гимна России на "Боже, царя храни!" – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин заявил, что мировой спорт пытаются сделать площадкой для геополитических игр, и стал объектом троллинга.

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