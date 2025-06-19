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"Боже, какой кринж". Захарова сделала заявление про мировой спорт без россиян и стала посмешищем

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
1,6 т.
'Боже, какой кринж'. Захарова сделала заявление про мировой спорт без россиян и стала посмешищем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попыталась убедить публику в том, что без участия России мировой спорт якобы утратил своё значение. Её выступление на форуме вызвало массовую насмешку в соцсетях.

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"Без российских спортсменов мировой спорт осиротел. Без достижений российских атлетов мировой спорт обеднел. А за последние десятилетия в целом он был подвержен такому количеству различных деструктивных влияний, что, к сожалению, можно говорить о том, что он ещё и деградировал", – заявила 49-летняя Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Боже, какой кринж". Захарова сделала заявление про мировой спорт без россиян и стала посмешищем

Россияне высмеяли такой пассаж своей соотечественницы. Пользователи сочли сказанное очередной порцией абсурдной пропаганды и не сдерживали эмоций, напомнив об очередных мировых рекордах и миллиардных сделках в спорте.

"Боже, какой кринж. И бабки с дедами, которые в режиме 24 на 7 слушают подобную хнб по телевизору ему верят. А потом неудивительно что за василича 146%". Другие иронизировали: "Обеднел? Дюплантис только что рекорд поставил", "Вот без Захаровой точно бы всё деградировало", "Там Лейкерс за 10 миллиардов продают, действительно, нищие сидят".

"Боже, какой кринж". Захарова сделала заявление про мировой спорт без россиян и стала посмешищем
"Боже, какой кринж". Захарова сделала заявление про мировой спорт без россиян и стала посмешищем

Некоторые комментаторы предположили, что Захарова просто повторяет один и тот же набор фраз из года в год. "Уже в 2023 она это говорила. Потом в 2024. Теперь опять. Методичка не меняется", – написал один из пользователей.

"Боже, какой кринж". Захарова сделала заявление про мировой спорт без россиян и стала посмешищем
"Боже, какой кринж". Захарова сделала заявление про мировой спорт без россиян и стала посмешищем
"Боже, какой кринж". Захарова сделала заявление про мировой спорт без россиян и стала посмешищем
"Боже, какой кринж". Захарова сделала заявление про мировой спорт без россиян и стала посмешищем
"Боже, какой кринж". Захарова сделала заявление про мировой спорт без россиян и стала посмешищем
"Боже, какой кринж". Захарова сделала заявление про мировой спорт без россиян и стала посмешищем
"Боже, какой кринж". Захарова сделала заявление про мировой спорт без россиян и стала посмешищем

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Захарова в резкой форме раскритиковала торжественную церемонию закрытия Олимпиады-2024, использовав эпитеты, в которых простые россияне узнали своего президента. Дипломат заявила, что "хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие" и Франция "этот шанс не упустила".

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