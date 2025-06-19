'Боже, какой кринж'. Захарова сделала заявление про мировой спорт без россиян и стала посмешищем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попыталась убедить публику в том, что без участия России мировой спорт якобы утратил своё значение. Её выступление на форуме вызвало массовую насмешку в соцсетях.

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"Без российских спортсменов мировой спорт осиротел. Без достижений российских атлетов мировой спорт обеднел. А за последние десятилетия в целом он был подвержен такому количеству различных деструктивных влияний, что, к сожалению, можно говорить о том, что он ещё и деградировал", – заявила 49-летняя Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

Россияне высмеяли такой пассаж своей соотечественницы. Пользователи сочли сказанное очередной порцией абсурдной пропаганды и не сдерживали эмоций, напомнив об очередных мировых рекордах и миллиардных сделках в спорте.

"Боже, какой кринж. И бабки с дедами, которые в режиме 24 на 7 слушают подобную хнб по телевизору ему верят. А потом неудивительно что за василича 146%". Другие иронизировали: "Обеднел? Дюплантис только что рекорд поставил", "Вот без Захаровой точно бы всё деградировало", "Там Лейкерс за 10 миллиардов продают, действительно, нищие сидят".

Некоторые комментаторы предположили, что Захарова просто повторяет один и тот же набор фраз из года в год. "Уже в 2023 она это говорила. Потом в 2024. Теперь опять. Методичка не меняется", – написал один из пользователей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Захарова в резкой форме раскритиковала торжественную церемонию закрытия Олимпиады-2024, использовав эпитеты, в которых простые россияне узнали своего президента. Дипломат заявила, что "хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие" и Франция "этот шанс не упустила".

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