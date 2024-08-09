'Боятся Россию': Волочкова выдала дичь о том, почему РФ не допустили к Олимпиаде

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выдала феерически абсурдную мысль о том, что в мире боятся Россию и поэтому не допустили ее спортсменам к Олимпиаде-2024. В патриотичном угаре артистка назвала необъяснимыми санкции в отношении атлетов из РФ.

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Об этом Волочкова заявила в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Она повторила традиционные кремлевские нарративы о невозможности политизации спорта, а также пожаловалась на якобы несправедливое отстранение своих соотечественников от международных турниров.

"Это такая несправедливость. Россия являет собой силу во всем. Как патриот, я в конце своего шоу "Одержимость" выхожу с триколором, я горжусь страной. Спортсмены, как и артисты, являют собой угрозу. Боятся Россию, российского флага, профессионализма, спорта и искусства. Одно дело политика, другое – когда вся эта несправедливость переносится на спорт и искусство. Это необъяснимо", – сказала Волочкова.

Отметим, что на Олимпийских играх в Париже в так называемом нейтральном статусе выступили 15 спортсменов из РФ. На их счету одна медаль – "серебро" в теннисе.

Как сообщал OBOZ.UA, российская каноистка Олеся Ромасенко, которая выступила на Олимпиаде-2024 призналась, что не контактирует с украинцами.

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