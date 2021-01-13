Борца, бросившего вызов Усика, уволило с работы "пророссийское руководство за поддержку Украины"
Бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Богдан Грицай, получивший большую популярность после ответа боксеру Александру Усику на его "диванных экспертов", объяснил, почему был уволен 11 января с должности преподавателя Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве.
По словам 25-летнего Грицая, он поплатился за свою проукраинскую позицию. Богдан заявил, что его с другом Дмитрием Несвятипаской выгнали по политическим мотивам, якобы за прогулы, не дав ознакомиться даже с протоколом. При этом спортсмены исправно ходили на работу.
"Мы постоянно поддерживали военных, Украину. Мы не угодные. Мы воспитывали в наших спортсменах украинскую позицию. Новому руководству же она не нужна. В администрацию зашли пророссийские люди. Катаются постоянно в Москву. Им сказали, что от нас нужно избавиться. Им плевать на закон", – цитирует Грицая Tribuna.com.
Обладатель "бронзы" ЧМ уверен, что новое руководство рейдерским путем захватили колледж и он сейчас находится под круглосуточным наблюдением неизвестных людей в черном
"Мы также просили забрать свой инвентарь, который мы покупали за собственные деньги, там около 10 тысяч долларов. Они нам его не отдали и отдавать не будут. Сказали, чтобы подавали в суд", – отметил Грицай.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее преподаватели и студенты Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве заявили о захвате лицея в пользу Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВиС) Украины.
Студенты и преподаватели Олимпийского колледжа устроили драку с полицией во время работы на территории учебного заведения ликвидационной комиссии.
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