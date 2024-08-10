'Смотрю, как высаживается российский десант': финалистка Олимпиады жила под обстрелами, квартиру разрушила РФ, а травму прятала под полотенцем

Борьба из Ирпеня Ирина Коляденко, прошедшая через российскую оккупацию, может принести Украине еще одно "золото" Олимпиады-2024 в весовой категории до 62 кг. Спортсменка могла выиграть еще прошедшие Игры в Японии, но в последний момент получила тяжелую травму. Однако даже это не помешало ей добыть в борьбе "бронзу", а подаренную городом квартиру она отдала своему тренеру.

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OBOZ.UA вспоминает трагические события в жизни Коляденко и ее путь в финал и Париж-2024.

Слезы под полотенцем. После возвращения в Украину в августе 2021 года с олимпийской "бронзой" Ирина получила не только призовые от государства, но также квартиру от Ирпеня и машину от ассоциации вольной борьбы. Но этого всего могло и не быть, ведь она получила травму буквально через два дня со старта соревнований в Токио и не могла даже подняться с ковра.

"Проходили тренировки, которые подводили нас к соревнованиям. Их называют пуш-пуш. И там в борьбе с девочкой я повредила колено. Чтобы вы понимали, после той травмы даже не могла подняться с ковра. А в этом зале были спортсмены из многих стран, за мной наблюдали соперницы. Поэтому меня просто накрыли полотенцем и положили лед, чтобы оппоненты не видели, как я сижу и плачу, потому что не могу встать с ковра. А через два дня уже бороться", – рассказывала нам Ирина.

Спортсменцы было не только больно психологически, но и тяжело физически: "Это хорошо, что приехал мой тренер и врач нашей команды, тоже очень сильно помог, поддерживал. Делал все, что было нужно в той ситуации".

Конечно, травма очень сильно сказывалась на борьбе Коляденко: "Колено вообще не держалось из-за того, что порвана одна из связок. В Токио мне кололи обезболивающее, постоянно было два наколенника и тейпа, чтобы фиксировать колено. Было тяжело эмоционально, физически, психологически" . Это очень тяжелая работа.

За свою награду от руководства Киевской области Ирина получила однокомнатную квартиру в новостройке в Ирпене, но на следующий день ошарашила всех заявлением, которое дарит ее своему тренеру Владимиру Яременко: "За всеми моими победами стоит мой тренер, с которым я работаю в течение восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом в течение всего времени. Да, было нелегко.

Областным властям ничего не оставалось, как презентовать вицечемпионке мира еще одну квартиру, а дом должны были ввести в эксплуатацию весной 2022 года: "Как-то нога заживает и можно приступать к ремонту".

ОККУПАЦИЯ В ИНТЕРЕСЕ. После Олимпиады в Киеве Ирине сделали операцию, и не успела она еще полностью восстановиться, как началось полномасштабное вторжение: "24 февраля мы были на олимпийской базе в Конча-Заспе. Мы там тренировались, готовились к соревнованиям, девушки должны были в семь утра лететь в Турцию . А тогда проснулись от взрывов".

"А я лежу под одеялом и не понимаю, что происходит, что я должен делать. Должен ли я собирать вещи, что ли? Я просто лежу и меня трясет под одеялом. Тогда ко мне зашла уборщица и начала возмущаться, что я так просто лежу . А я лежу не от того, что мне все равно, а потому что не понимаю, как все пойдет дальше", – рассказывала Коляденко informator.ua.

А ее партнерши по сборной, не смотря на взрывы, уже уехали в аэропорт. По словам Коляденко, там им покрутили пальцем у виска, мол, какой вылет?

Когда все собрались снова на базе, то сели в две машины и поехали. Машину, которую я приобрела на свои честно заработанные средства, пришлось оставить, потому что колесо пробито было. Я успела с ней уже 10 раз попрощаться. В Ирпене я быстро собрала вещи и поехала в село Дмитровку, где живут мои родные", – вспоминала борчинь.

До 10 марта Ирина с родными просидела в Дмитровке, к тому времени уже не было ни света, ни воды или газа. Еду из-за опасности туда тоже никто не привозил, а жить приходилось преимущественно в подвале: "Рядом начали дома гореть, потому что россияне стреляют – не долетает, наши стреляют – не долетает, а мы были где-то посередине".

А когда Коляденко с семьей посмотрела на лес и увидели, как приближается вертолет и высаживается российский десант, то четко сказала всем, что надо ехать: "Мне было страшно, потому что у меня желтый автомобиль, его видно за километр, а надо было вывозить кучу людей .Все тогда друг другу чуть ли не на голову вылезли, а еще был кот, которому становилось плохо в дороге.

Ирина потом даже не помнила, как она управляла – просто впервые ехала по Житомирской трассе по встречной полосе и было дико и очень страшно. 20 часов семья добиралась до Винницы: "Еще бабушка рядом сидела. И представьте, что в течение 20 часов ее не беспокоили ни болячки, ни давление – даже не пикнула, а ей 80 лет. Она все это время еще наблюдала, едут ли за нами знакомые , все ли хорошо".

После этого Ирина с младшей сестрой пушили в Хмельницкий, на месяц выезжали в Венгрию, но долго там не выдержала и вернулась в Украину. Коляденко с болью рассказывала, как узнала, как снаряд попал в ее квартиру в Ирпене. Успокаивало только то, что жилье только готовилось к ремонту, поэтому значительные потери изуродованное помещение не понесло.

Как оказалось из-под Ирпеня, они выехали тоже очень вовремя, потому что через несколько дней в квартиру прилетел, снаряд и она полностью сгорела.

БУХГАЛТЕР НА КОВРЕ. Кстати, по первому образованию Ирина – бухгалтер: "Просто выбирала место, где могла бы тренироваться поближе к дому. Я из Житомирской области, и Ирпень не очень далеко от моего города. Было комфортно. И там был тренер, которых мог меня готовить и с которым мы сработались. Хоть я и окончила университет, но сдружилась с тренером и до сих пор у него занимаюсь.

А уже по второму диплому специализация Коляденко – спортивное воспитание и спорт. И он считает, что человек должен постоянно учиться и развиваться. А физическими данными ее наградила природа.

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