Больше не вернется. Дарья Белодед решилась на кардинальный шаг в своей карьере

Чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед, которая после "бронзы" Олимпиады-2020 временно взяла паузу в профессиональной карьере, решила сменить весовую категорию на более высокую. Как сообщил тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва, Белодед может подняться сразу на 9 кг, перепрыгнув через одну весовую категорию.

Дуброва отметил, что уже в Токио природный вес Дарьи достигал 53-54 кг, и сейчас нет смысла держать спортсменку в менее комфортной весовой категории до 52 кг.

"Сейчас ее вес – 56-58 кг. Сгоняя до 52 мы только мучаем организм", – цитирует наставника пресс-служба клуба "Спартаковец".

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Тренер отметил и то, что Белодед понадобится около года на адаптацию в новом весе, и уже после этого дзюдоистка сможет вернуться к тем результатам, которые были в 48 кг.

"Оппозиция 57 кг, как и в любой другой категории, очень сильная. То есть у нас есть 8-10-12 спортсменок, которые могут бороться за медали чемпионата мира. В предыдущем весе мы говорили, что она была одна из топ-3, но по новой категории пока рано что-то говорить. Возможно, другие спортсменки тоже будут менять весовые категории. Думаю, более понятная картина будет где-то через полгода", – подчеркнул Дуброва, рассказывая о потенциальных соперницах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белодед в весовой категории до 48 кг стала двукратной чемпионкой мира, а также взяла "бронзу" ОИ-2020.

Кроме того, в активе спортсменки победа на Европейских играх-2019 и "золото" чемпионата Европы-2017.

Отметим, что без выступлений в официальных стартах, Белодед пробует себя в других сферах жизни. Так недавно Дарья пришла "на стажировку" в популярную телепрограмму "Светская жизнь", которую ведет Катя Осадчая.

На своей странице в Instagram 21-летняя красотка похвасталась новым образом и поинтересовалось мнением поклонников о нем.

Даша предстала в босоножках на высоких каблуках, с диадемой на голове и в розовом платье с открытыми плечами – почти, как настоящая сказочная принцесса.

Девушка с волнением поведала о своем дебюте в новой роли и показала несколько кадров из передачи.

Заметно, что Белодед волновалась, однако в итоге все у нее получилось.

А накануне привлекательная спортсменка показалась в японском стиле.

Напомним, что летом 2021 года Дарья получила диплом бакалавра Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика".