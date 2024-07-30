'Больше не могу': почему любимый Харлан оставил арену в бою за 'бронзу' и кому первая медалистка Украины звонила после победы

Первая украинская медалистка Олимпиады-2024 саблистка Ольга Харлан призналась, что ее любимый, итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле из-за волнения не смог досидеть на трибуне в Париже до конца соревнований. Но он был первым, кому позвонила спортсменка после выигрыша бронзовой награды.

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Также в комментарии OBOZ.UA, Ольга призналась, что еще не закончила свое дело на нынешних соревнованиях в Париже.

"Полное счастье буду ощущать уже тогда, когда добуду медаль и в команде. Вот тогда я уже буду знать, что полностью сделала всю работу", – считает Харлан.

Любимый украинки Луиджи Самеле за два дня до соревнований Ольги также выиграл бронзовую медаль в мужской сабле.

"Джиджи меня всегда очень сильно вдохновляет, вдохновляет на все соревнования, мы всегда вместе и вместе проходим через все. Это очень важный момент, потому что мы друг у друга. И очень классно, что у нас у обоих есть медаль. Но его награду я к счастью не касалась. Он принес и спросил, показать ли, а я говорю, мол, нет, поэтому я даже не посмотрела", – призналась Ольга.

При этом влюбленным очень тяжело болеть друг за друга прямо на трибунах "Гран Пале".

"Когда он в первый день фехтовал, я болела только в четвертьфинал, а потом сказала, что еду потому больше не могу, поскольку это все давит. Лучше я буду смотреть по телеку, и смотрела по телевизору у нас в штабе. А он не мог сегодня спокойно сидеть на трибунах и тоже уехал. Сказал мне, что я не выдержу", – рассказала Харлан.

"Но он был первым, кому я позвонила после боя за "бронзу". И это очень особый момент, что у нас обоих есть медаль, ведь сейчас мы проходим через очень сложный период. Возможно, когда-нибудь мы расскажем об этом всем. Поэтому в тот момент, когда я ему позвонила по телефону, мы просто потеряли дар речи, и когда он выиграл свою награду, было так же ты не можешь ничего сказать, но в то же время ты должен сказать все", – отметила Ольга.

В Париж поддержать Харлан приехали ее бывшие подруги сборной Елена Хомровая, которая замужем за экс-баскетболистом Сергеем Гладырем и проживает в Монако, и Галина Пундик, которая также вышла замуж и переехала в США. Вместе спортсменки выиграли командное "золото" на Олимпийских играх 2008 года.

"Это очень классно, что они приехали, я им очень благодарна за это. Они такие молодцы всегда следят за моими выступлениями и пишут. Мы всегда на связи хотя бы вместе побеждали еще в Пекине, но все это время мы поддерживаем отношения. Правда, я не видела их в соревнованиях, как и свою семью", – рассказала Ольга.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Харлан разорвала зал на Олимпиаде-2024, а украинский медалист Игр в полном отчаянии.

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