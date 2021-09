Болельщики отвернулись во время гимна России на чемпионате Европы по волейболу

Фанаты, собравшиеся в польском Гданьск поддержать сборную Украину по волейболу, устроили акцию протеста перед началом 1/8 финала чемпионата Европы. В то время, когда на арене начал звучать гимн России, украинские болельщики демонстративно повернулись к площадке спиной.

Этот момент попал в объектив фотокамеры местного журналиста Якуба Балчерского.

Напомним, что украинские волейболисты в плей-офф Евро уступили команде России со счетом 1:3 (25:22, 16:25, 22:25, 22:25).

В 1/4 финала игроки Российской Федерации были разгромлены хозяевом турнира, Польшей. Поединок завершился с сухим счетом 0:3.

Poland 🇵🇱 eliminates Russia 🇷🇺 in the European Championship in 3 sets!

💪🏻💪🏻💪🏻



Olympics 2021 medalist

🥇France 🇫🇷 - ❌

🥈Russia 🇷🇺 - ❌#EuroVolleyM #CEVEuroVolley2021 #POLRUS#gangłysego

🎥CEV pic.twitter.com/VCOP4P8aAN