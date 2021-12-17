Бокс, тяжелую атлетику и современное пятиборье убрали из программы Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет исключил из программы летних Олимпийских игр 2028 года сразу три вида спорта. В американском Лос-Анджелесе обойдутся без бокса, тяжелой атлетики и современного пятиборья, которые постоянно присутствовали на Олимпиадах более 100 лет.

Об этом сообщили на официальном сайте МОК со ссылкой на слова президента организации немца Томаса Баха. Вместо трех "старых" видов спорта в программу включили скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание. Решение приняли на заседании Исполкома МОК, которое проводилось в режиме онлайн.

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"Три новые вида спорта ориентированы на молодежь. Мы решили сделать скейтбординг, серфинг и скалолазание постоянными на Играх после их серьезного успеха в Токио-2020. А также ввиду склонности к инновациям организаторов Лос-Анджелеса-2028, серьезного интереса публики и глубоких корней, которые они имеют в Калифорнии", – пояснил Бах шаг МОК.

Правда, бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье, в которых сборная Украины регулярно брала медали, теоретически могут быть представлены на Олимпиаде в качестве разовых "дополнительных" видов. Но для этого им нужно преодолеть конкуренцию со стороны некоторых других видов спорта: бейсбола, софтбола, каратэ, сквоша, лякросса, крикета и поло. Окончательное решение примут в 2023 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка выиграла чемпионат мира по тяжелой атлетике с историческим результатом.