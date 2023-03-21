Бой на турнире ММА в Казахстане завершился словами ''Слава Украине! Спасибо ВСУ''. Видео

Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Даниил Донченко добыл эффектную победу на 50-м турнире казахстанского промоушена NAIZA FC. Поединок против представителя Узбекистана Амирхона Алиходжаева завершился досрочно.

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21-летний Донченко уверенно начал бой, не дав сопернику не единого шанса. В начала второго раунда Алиходжаев попытался сблизиться, но нарвался на захват.

После нескольких ударов коленом в голову от украинца, бой перешел в партер. Там наш соотечественник стал просто добивать оппонента, из-за чего рефери сразу прекратил бой.

На эту битву украинец вышел под знаменитый хит SKOFKA "Чути гімн", а победу посвятил Украине, поблагодарив ВСУ.

"Очень хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Хочу сказать большое спасибо всем людям, которые защищают мою Украину, нашу страну. Это они герои. Я это делаю только благодаря им и для них. Слава Украине", - заявил Донченко.

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