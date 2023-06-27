Бой кикбоксеров в Японии закончился редчайшим "стоячим" нокаутом. Видео

Эффектным нокаутом завершился бой на турнире по кикбоксингу Rizin 43 в японском Саппоро. Представитель Бразилии с японскими корнями Минору Кимуру (38-10-1) победил конголезца Дэрила Лококу (11-6-1)

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29-летний Кимуру с первых минут захватил инициативу в ринге, регулярно проверяя защиту соперника мощными ударами. Один из таких "плюх" стал для конголезца фатальным.

В середине 1-го раунд японскому бразильцу удалось попасть левым боковым точно в челюсть соперника. Лококу на несколько секунд "подвис", оставаясь на ногах, но при этом ничего не соображая.

Кикбоксер угодил в так называемый стоячий нокаут, когда боец не упал, но пребывает в состоянии грогги. Такая ситуация случается крайне редко в боях.

Кимуру на эмоциях нанес еще один удар в лицо оппонента, который уже фактически был без сознания, и тот как подкошенный рухнул на настил.

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