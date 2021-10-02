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Боец UFC Людвик Шолинян стал гостем жеребьевки турнира TMS GRAND PRIX
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30 сентября в Киеве состоялась пресс-конференция и церемония жеребьевки предстоящего турнира Лиги TMS по бразильскому джиу-джитсу..
17 октября в Днепре лучшие борцы и первые номера рейтинга будут бороться по системе Гран-При в девяти весовых категориях. Победители этих дивизионов получат право сражаться за пояс чемпиона Лиги TMS.
Поддержать участников турнира пришёл Людвик Шолинян – боец UFC и участник шоу The Ultimate Fighter.
"Я и сам выходец из вольной борьбы и не понаслышке знаю об искусстве бразильского джиу-джитсу. Когда я начинал, турниров подобного формата ещё не было. Я знаю многих ребят, которые будут выступать на Grand Prix и уверен, что это будет достойная конкуренция", – сказал боец.