Боец UFC Людвик Шолинян стал гостем жеребьевки турнира TMS GRAND PRIX

30 сентября в Киеве состоялась пресс-конференция и церемония жеребьевки предстоящего турнира Лиги TMS по бразильскому джиу-джитсу..

17 октября в Днепре лучшие борцы и первые номера рейтинга будут бороться по системе Гран-При в девяти весовых категориях. Победители этих дивизионов получат право сражаться за пояс чемпиона Лиги TMS.

Поддержать участников турнира пришёл Людвик Шолинян – боец UFC и участник шоу The Ultimate Fighter.

"Я и сам выходец из вольной борьбы и не понаслышке знаю об искусстве бразильского джиу-джитсу. Когда я начинал, турниров подобного формата ещё не было. Я знаю многих ребят, которые будут выступать на Grand Prix и уверен, что это будет достойная конкуренция", – сказал боец.