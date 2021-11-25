Боец ММА попытался отгрызть гениталии соседу и был арестован

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Донован Сальвато (3-1) был арестован после того, как укусил за пах своего соседа по комнате Абеля Сосу и оставил на его мошонке рваную рану размером больше 6 см.

В протоколе полиции утверждается, что Сальвато устроил драку с Сосой после ссоры. Причиной стало решение Донована ночевать в доме с Сосой, несмотря на то, что первый не был арендатором.

Скандал завершился дракой. Сальвато сперва бил соседа кулаками в голову и по телу, а затем решил укусить того между ног. В результате Абель получил разрыв яичек.

Видео дня

Рассказывая в Facebook об инциденте рядом с фотографией Сальвато, Соса написал: "Если вы знаете этого человека, не доверяйте своим "орехам", когда вы находитесь рядом с ним".

"Главное доказательство, которое я буду использовать в суде, это кусок кожи, который ему удалось оторвать от моих яичек. Мне наложили 3 шва в больнице и сделали несколько уколов, чтобы предотвратить распространение зубной инфекции", – добавил пострадавший спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в американском городе Гуам боец смешанных единоборств Акмал Хожиев убил врача Мирана Рибати. Случилось это во время визита россиянина в клинику, где у мужчин возник спор о необходимости вакцинации от коронавируса.