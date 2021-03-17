Боец ММА победил, "воткнув" соперника в октагон в 1-м раунде. Видео

Узбекский боец смешанных единоборств (MMA) Нурсултан Рузибоев эффектно победил представителя Франции Ибрагима Манэ на турнире Brave CF 47 Asian Domination.

Бой начался с обмена ударами в стойке, но ближе к середине периода схватка перешла в партер. В этот момент узбек выполнил свип и оказался сверху. Француз не растерялся, захватив оппонента треугольником.

Рузибоев не стал пытаться уйти от захвата, а поднялся вместе с соперником и уронил его на настил октагона, буквально воткнув головой. Судья сразу остановил схватку, присудив победу нокаутом.

У себя в Instagram промоушен представил решающий эпизод с нескольких ракурсов.

Для спортсмена из Узбекистана это стало 30-й победой в карьере при восьми поражениях. Манэ проиграл четвертый раз. В активе француза восемь побед.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец муай-тай Стив Уокер защитил пояс чемпиона Северной Америки в поединке против соотечественника Брайана Коллетта в главном поединке вечера на турнире Lion Fight 64, нокаутировав оппонента редчайшим ударом "торнадо".