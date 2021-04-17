Боец MMA нокаутировал соперника, "воткнув" его головой в пол

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Роланд Данлэп добыл яркую победу над соотечественником Обиной Икебунной в поединке на турнире LFA 104.

За 40 секунд до конца первого рауда Данлэп смог перевести бой в партер и обвил руками бедра Икебунны. Следующим движением Данлеп поднял оппонента в воздух и кинул того об настил. Икебунна после удара головой потерял сознание, а Данлэп кинулся его добивать. Рефери моментально остановил встречу.

Для американца это стало второй подряд побед в профессионалах. Статистика в любителях составляла 6 побед и 1 поражение.

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