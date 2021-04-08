Боец MMA из Молдовы выиграл бой, отвернувшись от соперника. Видео

Боец смешанных единоборств (MMA) из Молдовы Юрий Лапикус был объявлен победителем боя на турнире ONE on TNT 1, который прошел в Сингапуре, после дисквалификации своего соперника Эдди Альвареса.

Как сообщает издание MMAFighting, бывший чемпион UFC бросился в атаку с первых секунд поединка и повалил соперника на канвас. Американец зажал ноги бойца из Молдовы и начал наносить удары по голове, пытаясь быстро его нокаутировать.

Лапикус отвернулся от Альвареса и подставил под кулаки оппонента свой затылок. Через несколько секунд Юрий схватился за голову и упал на спину, в результате чего рефери остановил бой. Он не сумел продолжить поединок, после чего судья принял решение дисквалифицировать американца за запрещенные удары.

Отметим, что Альварес вернулся в октагон после 20 месяцев перерыва. Его последний поединок состоялся в августе 2019 года. Теперь на его счету 30 побед и 8 поражений.

Что касается Лапикуса, то он выиграл 14 из 15 боев в профессионалах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном событии турнира ONE on TNT 1 легендарный боец UFC Деметриус Джонсон потерпел первое в карьере поражение нокаутом.