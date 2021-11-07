Боец Bellator выиграл бой брутальным нокаутом за 15 секунд. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
4,5 т.
Гокхан Сарикам

Турецкий боец смешанных единоборств (ММА) Гокхан Сарикам (6-1) добыл эффектную победу на турнире Bellator 270, который прошел в ирландском Дублине. В андеркарте промоушена Сарикам победил англичанина Чарли Милнера (7-2).

С первых секунд Сарикам кинулся в атаку

Сарикам первым же лоукиком сбил оппонента с ног, а затем бросился в партер.

Сарикам первым же лоукиком сбил оппонента с ног
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Милнер, не ожидавший такого натиска ничего не смог противопоствить соперник. Судья не стал дожидаться, когда англичанин потеряет сознание и на 15-й секунде досрочно остановил бой.

Милнеру понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя

Милнеру понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя и подняться с настила октагона.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян (16-2) победил американца Кори Сэндхагена (14-4) и завоевал временный титул UFC в легчайшем весе. Со-главный бой на турнире UFC 267 в Абу-Даби завершился единогласным решением судей 49-46, 49-46, 49-46.

ИрландияДублинBellatorMMA