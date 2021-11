Боец Bellator выиграл бой брутальным нокаутом за 15 секунд. Видео

Турецкий боец смешанных единоборств (ММА) Гокхан Сарикам (6-1) добыл эффектную победу на турнире Bellator 270, который прошел в ирландском Дублине. В андеркарте промоушена Сарикам победил англичанина Чарли Милнера (7-2).

Сарикам первым же лоукиком сбил оппонента с ног, а затем бросился в партер.

Милнер, не ожидавший такого натиска ничего не смог противопоствить соперник. Судья не стал дожидаться, когда англичанин потеряет сознание и на 15-й секунде досрочно остановил бой.

Милнеру понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя и подняться с настила октагона.

Gokhan Saricam is a DANGEROUS man!👊💥



The Turkish Heavyweight gets a super quick stoppage inside the #Bellator cage!



