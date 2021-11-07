Боец Bellator выиграл бой брутальным нокаутом за 15 секунд. Видео
Турецкий боец смешанных единоборств (ММА) Гокхан Сарикам (6-1) добыл эффектную победу на турнире Bellator 270, который прошел в ирландском Дублине. В андеркарте промоушена Сарикам победил англичанина Чарли Милнера (7-2).
Сарикам первым же лоукиком сбил оппонента с ног, а затем бросился в партер.
Милнер, не ожидавший такого натиска ничего не смог противопоствить соперник. Судья не стал дожидаться, когда англичанин потеряет сознание и на 15-й секунде досрочно остановил бой.
Милнеру понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя и подняться с настила октагона.
Gokhan Saricam is a DANGEROUS man!👊💥— BellatorMMA (@BellatorMMA) November 5, 2021
The Turkish Heavyweight gets a super quick stoppage inside the #Bellator cage!
Watch the #Bellator270 @MonsterEnergy Prelims, fueled by @ampm, LIVE now!
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Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян (16-2) победил американца Кори Сэндхагена (14-4) и завоевал временный титул UFC в легчайшем весе. Со-главный бой на турнире UFC 267 в Абу-Даби завершился единогласным решением судей 49-46, 49-46, 49-46.