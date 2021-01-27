Билл Гейтс назвал главное условие проведения Олимпиады в Японии

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что проведение Олимпийских игр в Токио этим летом будет зависеть от прогресса вакцинации в борьбе с коронавирусом.

По словам знаменитого миллиардера-филантропа, следующие несколько месяцев будут ключевыми.

"Мы должны будем оценить прогресс, которого достигаем в распространении вакцин. Но я думаю, что если все пойдет хорошо, то Олимпийские игры пройдут в срок", – заявил миллиардер-филантроп в интервью Kyodo News.

Гейтс уточнил, что будет очень прискорбно, если что-то пойдет не так.

"Мы делаем все возможное, чтобы доставить вакцины во все страны и начать вакцинацию", – подытожил знаменитый американец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, но были отложены из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что приблизительно 80% японцев выступают против проведения Игр в Токио из-за рекордного роста количества зараженных COVID-19 в стране.