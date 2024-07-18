'Беззаконные государства': чемпион ОИ из РФ обвинил Запад в 'навязывании демократии'

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил абсурдную мысль о том, что Россия является демократическим государством в отличие от стран Запада. Бывший биатлонист таким образом раскритиковал отказ пропагандистских телеканалов показывать Игры-2024 в Париже.

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу Sport24. Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 в патриотичном угаре высказался о том, что "беззаконные государства навязывают нам, что живут в демократическом обществе".

"Решение не показывать по телевидению Олимпиаду – не совсем правильное. Не очень разумно лишать людей возможности смотреть Олимпийские игры. Мы живем в демократическом государстве – не то, что Запад. Беззаконные государства навязывают нам, что живут в демократическом обществе, но это не так. Конечно, показ Олимпиады – недешевое удовольствие, но и Россия вовсе не бедная страна. Мы можем позволить себе купить права на просмотр Игр", – сказал Васильев.

Ранее российский легкоатлет Сергей Шубенков присоединился к нелепому телевизионному бойкоту в РФ Олимпиады в Париже.

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