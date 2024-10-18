Вице-президент Федерации дзюдо России (ФДР) Борис Ротенберг выдал феноменальный бред о величии РФ в мировом спорте. В искривленной реальности одного из близких друзей диктатора Владимира Путина, многие страны берут пример с агрессоров во многих дисциплинах.

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Об этом Ротенберг заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Президент футбольного клуба "Сочи", который является главным посмешищем в чемпионате РФ из-за постоянных поставок очков санкт-петербургскому "Зениту", также назвал позорищем Олимпийские игры без России.

"Является ли Россия спортивной державой? Конечно! Еще какой! На нас смотрят, как у нас все развивается, учатся. Мы еще подумаем, кого принимать, а кого – нет. В спорте я практически всю жизнь – за этот период появилось столько друзей и товарищей во всех странах... Мы до сих пор общаемся, сотрудничаем. Они сидят и ждут, когда все закончится. Без России – это не спорт. Посмотрите на Олимпиаду. Что это? Позорище какое-то", – сказал Ротенберг.

Ранее сын Бориса Ротенберга Аркадий закатил настоящую истерику из-за того, что руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) его не поздравило с 200-м матчем в турнире.

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорта РФ Михаил Дегтярев стал посмешищем в сети после того, как поблагодарил диктатора Владимира Путина за "разрешение выдвинуться на пост".

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