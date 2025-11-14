BETON расширяет спортивное партнерство: новый сезон – вместе с 'Эпицентр-Подоляны'

Украинский лицензионный бренд BETON официально объявил о партнерстве с чемпионом страны – волейбольным клубом "Эпицентр-Подоляны". Сотрудничество охватывает новый сезон и направлено на популяризацию спорта, развитие украинского волейбола и поддержку спортсменов на пути к новым победам.

"Мы приветствуем бренд BETON в семье наших партнеров. Для нас важно, чтобы украинский бизнес инвестировал в развитие волейбола, потому что именно это помогает не только строить сильную команду, но и усиливать все спортивное направление. Волейбол – командная игра, поэтому мы ценим, когда партнеры разделяют эту философию", – отметил Валерий Парамей, директор ВК "Эпицентр-Подоляны".

"Мы видим в спорте то же, что и в бизнесе – дисциплину, командную работу и веру в результат. Волейбол – это игра, где нет случайных побед, и именно поэтому партнерство с "Эпицентр-Подоляны" для нас является логическим продолжением развития наших спортивных партнерств. Мы поддерживаем тех, кто ежедневно доказывает, что системность приносит результат", – отметил Роман Балашов, СЕО компании "СИТИКОД", которая осуществляет свою деятельность под брендом BETON.

ООО "СИТИКОД" – украинская компания, которая осуществляет деятельность под брендом BETON. Компания последовательно выстраивает спортивные партнерства вокруг принципов честной игры, силы характера и общих ценностей.

"СИТИКОД" работает в области легального игорного бизнеса, развивает направление ответственного гемблинга и системно поддерживает украинский спорт – от локальных команд до национальных федераций.

Среди партнерств компании – ФК "Лопатин", UA Steel League, RTR Time Attack, Федерация мини-футбола Украины, Федерация рыболовного спорта Украины и волейбольный клуб "Эпицентр-Подоляны". Амбассадор бренда – Денис Беринчик, чемпион мира по боксу по версии WBO в легком весе (2024–2025).

Реклама. 21+

ООО "СИТИКОД". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, выдана 20.11.2023 Решением КРАИЛ № 364 от 03.11.2023 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, выдана 10.10.2025 Решением ДАУ ПлейСити № 104-Р от 07.10.2025.