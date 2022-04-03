Там умирают люди. Белорусский чемпион посвятил Украине победу в Кубке Греции
Знаменитый белорусский волейболист и активист SOS_BY Артур Удрис стал обладателем Кубка Греции в составе "ПАОКа". 4-кратный чемпион Беларуси в составе минского "Строителя" хотел, чтобы перед финальной игрой все минутой молчания почтили память погибших в Украине.
Руководство волейбольной Федерации страны отказалось это делать, и тогда Удрис в интервью самостоятельно посвятил победу нашей стране.
"Как только началась война, я просил минуту молчания перед матчем. Мне клуб ответил, что не будет этого делать. При том, что и руководство и тренер позитивно отнеслись, но не было отмашки с Федерации. Сейчас настроения поменялись. Но изначально было "Мы против войны, но за спецоперацию". Сейчас все начали уже по другому воспринимать. Когда брали интервью, я посвятил свою победу Украине и попросил обратить на это внимание. Там умирают люди", – сказал Удрис в эфире Youtube-канала "ЧестнОК".
Вспоминая начало российского вторжения, Удрис заявил, что это ему напомнило ситуацию в Беларуси после президентских выборов 2020 года.
"В первые дни были флеш-беки из 20 года. Телефон в руки. Час прошел – не заметил. Сейчас снизилась интенсивность и люди немного привыкли. В Греции странное отношение к Украине. Я много слышал, что типа "Украина сама виновата, что на нее напали". Может из-за того, что там популярен до сих пор коммунизм", – отметил атлет.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека Европы. Свою победу он посвятил родной Украине.
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