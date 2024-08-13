Белодед показала, что сделала с собой на курорте в Греции. Фото

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед после выступления на Олимпийских играх в Париже, поехала отдыхать в Грецию. 23-летняя киевлянка у себя в Instagram выложила фотки с курорта, поразив подписчиков своим загаром.

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Белодед, решила по-максимуму впитать последнее летнее солнце, превратившись за несколько дней в настоящую мулатку.

"Атмосфера Міконоса", – лаконично подписала кадры наша дзюдоистка.

Отметим, что несколько дней назад Дарья попозировала в купальнике, поверх которой была наброшена прозрачная накидка в крупную ячейку.

Как сообщал OBOZ.UA, Белодед не смогла пробиться в четвертьфинал Олимпийских игр-2024. Наша соотечественница в поединке с Харукой Фунакубо из Японии заработала дисквалификацию в дополнительное время.

Напомним, что в стартовом поединке Игр в Париже Белодед победила, уничтожив соперницу всего за шесть секунд.

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