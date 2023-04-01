Белодед дисквалифицировали на международном турнире в Турции. Названа причина

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед получила дисквалифицирующую оценку hansoku-make на этапе Grand Slam в турецкой Анталье. 22-летняя киевлянка в полуфинальном матче в весовой категории 57 кг против действующей чемпионки мира Рафаэлы Силвы из Бразилии совершила запрещенный прием, за что была наказана судьями.

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В какой-то момент схватки украинка неправильно схватила соперницу за руку, что судьи трактовали как "опасное воздействие на локтевой сустав". Осознав, что делает неправильно, Дарья моментально отпустила захват, но опытная бразильянка всем своим видом показала, как ей больно, закричав, схватившись за "поврежденное место".

Отметим, что это стало второй подряд дисквалификацией для нашей двукратной чемпионки мир. 16 февраля она также досрочно завершила выступление на этапе Grand Slam в израильском Тель-Авиве.

"Вторые соревнования, одна и та же ошибка. Когда Даша немного устает, движения становятся недостаточно четкими, и от этого появляются такие ошибки", – прокомментировал ситуацию "Суспильному" главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва.

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