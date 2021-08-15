Беленюк высказался о Скабеевой, упомянув про "фекалии на вентиляторе". Видео

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал слова российской журналистки Ольги Скабеевой, что он не украинец и танцевал не гопак. По словам нашего депутата, у ведущей телеканала "Россия 1" единственное занятие, это пропаганда.

Беленюк не понимает, кто может смотреть такие программы, как "60 минут" на "Россия 1".

"Человек занимается откровенной пропагандой. Я не знаю, кто смотрит эти передачи. Думаю, что там чушь. Она знаток гопака? Она будет знатоком в чем угодно, чтобы пустить фекалии на вентилятор", – заявил Беленюк в эфире авторской программы Олександр Лащенко на канале "Радио Свобода".

Накануне Беленюк впервые отреагировал на истерику Скабеевой, поинтересовавшись, какая у нее Родина.

Видео дня

Напомним, что Украина на Олимпиаде-2020 завоевала 19 медалей, но лишь одна награда оказалась золотой.

Ее добыл именно Беленюк, победив в финале в весовой категории до 87 кг.

​13 августа на Беленюка был совершено нападение в центре Киева. Неизвестные пытались спровоцировать борца на конфликт, оскорбляя его на расовой почве.