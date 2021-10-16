В разные годы среди депутатов Верховной Рады Украины были выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы: легкоатлет Валерий Борзов, борец Эльбрус Тедеев, баскетболист Александр Волков.

Все они пришли в парламент уже очень известными и знаменитыми. А вот украинский спортсмен, борец греко-римского стиля Жан Беленюк, работая в парламенте, стал олимпийским чемпионом, уже работая в парламенте. На Играх-2020 в Токио украинские спортсмены завоевали 19 наград, но среди них только одна золотая. Гимн Украины звучал, когда на пьедестале почета стоял наш Беленюк – народный депутат.

Чемпион всегда в центре внимания СМИ. На многие вопросы журналистов после своего триумфа ответил Жан. Собеседник он интересный, откровенный. Вот некоторые его ответы на вопросы, порой довольно каверзные.

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- У вас прекрасные достижения. Беленюк – трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, серебряный призер ОИ-2016 в Рио. Вы решили на этом не останавливаться. Несомненно, вашей мечтой было звание олимпийского чемпиона – и она сбылась…

- Да, была такая мечта. К ней я шел пять лет. Ведь каждый спортсмен мечтает стать олимпийским чемпионом. Это вершина спортивной карьеры. Олимпийское "золото" – это символ того, сколько положено усилий, чтобы его завоевать для себя и для страны.

- Путь к званию олимпийского чемпиона был сложным?

- Работа в парламенте, заседания, тренировки, подготовительные сборы… Очень тяжелым был заключительный этап подготовки к Играм в Токио. Сложная травма плеча. Одно время носил лангет и продолжал тренировки. Чувствовал, что некоторые люди из моего окружения не верили в мое полное выздоровление. Но главное, что я верил в себя.

- Ваша победа в финальной схватке была очень убедительной. Можно только представить, сколько сил отобрал путь к чемпионской вершине. Вся Украина восхищалась вашим блестящим успехом. Сколько золота в вашей медали?

- Токийская медаль весит где-то 450 грамм. Все награды – золотые, серебряные, бронзовые – впервые изготовлены из переработанных плат мобильных телефонов. Их собрали тысячи жителей Японии. Не знаю, какое у моей награды покрытие, только что они суперэкологичные. А вот серебряная награда Рио-2016 была из серебра, но покрытая позолотой, а бронзовая – из бронзы.

Когда медаль оказалась на моей шее, когда я, как говорится, ее пощупал, на меня нахлынули эмоции. Представил, как радуются моя мама, тренер, друзья, украинские поклонники спорта. Мама, а я у нее единственный ребенок, – мой главный болельщик. Уже по возвращению из Токио узнал, что все дни, когда я выходил на ковер, она провела в храме. Молясь, прося у Бога, чтобы успех был на моей стороне. Я очень люблю свою маму и горжусь ею. Отец мой погиб в одном из районов Руанды в автокатастрофе в 2001 году – тогда мне было 10 лет. А Беленюк – это фамилия моей мамы, с которой я с рождения жил в Киеве.

- В Токио, а затем после возвращения в Киев было много поздравлений?

- Много их было в соцсетях, теплой была встреча в Киеве, поздравил президент страны. Он верил в мой успех. Многие люди на улицах меня узнают, подходят, поздравляют, просят автограф, хотят сфотографироваться, автомобилисты по-дружески сигналят, когда перехожу улицу на пешеходном переходе. Всем большое спасибо!

- Украина входит в десятку стран, у которых самые высокие выплаты обладателям олимпийских наград…

- За первое место полагается 125 тысяч долларов, 80 – за второе, 55 – за третье. Свои премиальные я уже получил. Вопросов по выплатам премий за Олимпийские игры нет.

- Олимпийские премиальные отличаются от мировых первенств?

- Существенно. К примеру, за победу на чемпионате мира украинский спортсмен получит 100 тысяч гривен. Но, поверьте, достанутся они нелегко.

- Одна из украинских легкоатлеток, занявшая пятое место на Играх-2020 в секторе для прыжков с шестом, жаловалась: "Я была без тренера. Некому было мне подсказать. Решения принимала сама. Я вошла в пятерку, но чувствую, что могла претендовать на медаль"…

- Понимаю эту девушку. Я, как представитель спортивного сообщества (в первую очередь спортсменов, а не функционеров) видел в Токио людей, которые приехали в составе нашей делегации. Задавал себе вопрос, насколько здесь необходимо их присутствие. Но это отдельная тема.

- Украинские олимпийцы завоевали в Токио 19 медалей. Среди них только одна золотая – ваша. Поклонники спорта нашей страны, конечно же, благодарят всех обладателей наград, но надеялись мы на большее. Что необходимо сделать, чтобы на Играх-2024 в Париже у нас было больше наград?

- Создавать для подготовки наших спортсменов лучшие условия. Ведь не хватает специализированных спортивных залов, бассейнов, стадионов, баз. Увеличить необходимо бюджет на спортивную сферу, поднять заработные платы ведущим спортсменам, тренерам, особенно детско-юношеских спортивных школ. Ведь первые шаги в большой спорт будущие чемпионы делают там. И как народный депутат я все буду делать для этого.

Вот такими были ответы на восемь вопросов олимпийского чемпиона Игр-2020 в Токио по греко-римской борьбе киевлянина Жана Беленюка.

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