Беленюк: наши чиновники летают на Олимпиаду и непонятно чем там занимаются

Борец греко-римского стиля и по совместительству народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк раскритиковал тех украинских чиновников, которые едут на Олимпийские игры, чтобы отдохнуть за деньги из государственного бюджета. По его словам, такая ситуация прослеживается уже не впервые.

Об этом единственный победитель ОИ в Токио из нашей страны заявил в интервью OBOZREVATEL. Несмотря на это, он отметил, что некоторые из них все же занимаются своими прямыми обязанностями.

"Эта плохая традиция уже многие годы в Украине. Когда наши чиновники летают на Олимпиаду, непонятно, чем там занимаются. Некоторые, конечно, работают. Но уверен, что какой-то их процент летит просто посмотреть олимпийскую деревню, город, отдохнуть. Короче, отпуск за бюджетный счет", – рассказал о проблеме Беленюк.

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Напомним, что на Олимпиаде в Токио возник скандал после того, как оказалось, что украинская легкоатлетка Марина Килипко осталась без тренера на Играх, несмотря на многочисленные просьбы включить его в состав делегации. Позже сам Виктор Шевцов поделился своим мнением о ситуации.

Художественная гимнастка Кристина Пограничная также призналась, что ее наставница Ирина Руда не поехала в столицу Японии и осталась во Львове. На Олимпиаде ее сопровождала Ириша Блохина.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт объяснил, почему некоторые атлеты остались без тренеров на ОИ-2020, а также рассказал, чем занимались спортивные функционеры во время соревнований.