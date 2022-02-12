Беларусь вынудила спортсменов на камеру оправдываться за неудачные выступления на Олимпиаде-2022. Видео

Национальный олимпийский комитет Беларуси начал публиковать в своем Telegram-канале оправдания спортсменов, которые не смогли завоевать медали, либо просто показать высокие результаты на Олимпиаде-2022 в Пекине. Клипы имеют разительную схожесть с материалами, которые публиковало МВД республики с задержанными оппозиционерами.

Опубликованные видео с лыжником Егором Шпунтовым (53-е место в спринте, 68-е место в 15-км гонке), а также с лыжным акробатом Станиславом Гладченко и фристайлистом Максимом Густиком (6-е место в командном миксте) больше напоминали на явку с повинной, чем интервью атлетов после выступлений.

Грустные спорстмены на фоне флага Беларуси монотонно рассказывали, что у них не получилось в Китае.

"Себя оцениваю не очень. Приехал бежать спринт. Пробежал, не сказать, что в свою силу. С чем связано, не знаю. Возможно с акклиматизацией. Бежал 15 км не совсем мой профиль, но пробежал в свою силу", – сказал Шпунтов.

Видео дня

"Хотелось бы начать с подготовки, которая была перед Олимпийскими играми. Была проделана большая работа. Прыгали тройные сальто с четырьмя пируэтами в двух вариантах. Сегодня не совладали с эмоциями. Я прыгал тройное сальто с четырьмя пируэтами. Не получилось на приземлении. Надо было немного поменять прыжок, в каком-то положении зайти раньше", – отметил Гладченко

"Выступил, можно сказать, не так как хотелось. Плохо выступил. Немного допустил ошибку в третьем сальто и при приземлении коснулся руками. Это повлияло на оценку. Соперники – сильные ребята. Если бы все сложилась хорошо, то могли бы побороться за медали", – заявил Густик.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусская лыжница Дарья Долидович и ее семья покинули страну после того, как власти запретили ей участвовать в соревнованиях и исключили из состава сборной на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Отец 17-летней атлетки считает, что это произошло из-за его политических взглядов, так как он участвовал в протестах против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.