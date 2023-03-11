Бегун в финале Евро на скорости упал головой в асфальт. Его увозили, закрыв простынями. Видео

Испанский бегун Эрнике Лепис получил серьезные повреждения во время забега в финале чемпионата Европы по легкой атлетике, проходившем в Стамбуле. Эпизод произошел на дистанции в 60 метров с барьерами.

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22-летний Лепис имел неплохие шансы на медали, но последний барьер стал для него непреодолимым препятствием. Споткнувшись, испанец на полной скорости упал головой на покрытие трека и остался неподвижно лежать.

Энрике, который является бронзовым призером молодежного Евро-2021, несколько минут приводили в чувства, после чего его срочно госпитализировали.

Чтобы скрыть тяжелые последствия падения от излишне чувствительных зрителей, атлета из Валенсии прикрыли простынями.

Мужская 60-метровка с барьерами была последней дисциплиной в программе Евро-2023. Победу добыл 24-летний Джейсон Йозеф из Швейцарии. Для Леписа это было первым участием в финале в карьере. В 2019 и 2021 годах он завершал выступление на полуфинальном этапе.

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