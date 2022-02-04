Бармены в защитных костюмах и роботы-дезинфекторы: как в Китае встречают гостей Олимпиады. Фото и видео

Гостей Олимпийских игр в Китае встречал обслуживающий персонал в защитных костюмах. А в помещениях работают роботы-дезинфекторы.

Об этом пишет Daily Mail. Некоторые журналисты называют обстановку "антиутопической" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, такая атмосфера царит в гостиницах. Весь персонал одет в защитные костюмы, в том числе бармены, еду доставляют в пластиковой упаковке, а помещения пропахли дезинфицирующими средствами, которые распыляют специальные роботы.

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Поваров, как и других работников, проверяют тестами на коронавирус.

"С 4 по 20 февраля все они будут отрезаны от мира, что поможет избежать возможной вспышки коронавируса", – пишет издание.

Открытие XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине состоялось 4 февраля. Церемония заняла чуть более двух часов.

Как сообщал OBOZREVATEL президент России, который также присутствовал на открытии, уснул во время выхода украинской сборной. Также его потроллили за стягивание к границам Украины войск.