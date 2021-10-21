Украинский пловец Романчук не едет на ЧЕ в Россию: что произошло у призера Олимпиады

Сборная Украины отказалась от участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который со 2 по 7 ноября примет Казань. В украинской федерации планировали везти на турнир в Россию только призера Олимпиады-2020 Михаила Романчука и полуфиналиста Игр Владислава Бухова, но пловцы отказались. А Михаил может остаться и без чемпионата мира в декабре.

Ситуацию с Романчуком OBOZREVATEL прокомментировал менеджер украинского пловца Юрий Шаповалов.

"Миша и не планировал ехать на чемпионат Европы. После Олимпийских игр у него был короткий отпуск. И достаточно быстро он вернулся к тренировкам. Поехали на сбор в горы в Испанию, и там Миша перегрузился. Поэтому раньше запланированного времени он вернулся в Украину и пошел по врачам. И они сказали, что ему нужно сделать паузу, потому что результаты анализов были очень-очень плохие.

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Поэтому Миша с тренером не планировали ехать на Европу, и сейчас даже чемпионат мира под вопросом", – рассказал Юрий.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 16-го по 21 декабря в Абу-Даби.

"Мы планировали участвовать в чемпионате Европы только с теми спортсменами, которые могут бороться за медали. Почему ограниченной командой? Потому что госбюджет не финансирует выступления на соревнованиях в России. Мы не теряем никаких очков, преференций на этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо", – цитирует президента ФПУ Андрея Власкова Суспільне.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио, которая состоялась этим летом, Романчук выиграл серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем и бронзовую – на дистанции 800 м. Бухов выступал на 50-метровке вольным стилем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский присвоил 5-кратному чемпиону Паралимпиады-2020 Крипаку звание Героя Украины.