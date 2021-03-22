Американский боец UFC нокаутировал соперника на последней секунде боя. Видео

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
8,3 т.
Грант Доусон (справа) стал победителем боя

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Грант Доусон (17-1-0) добыл досрочную победу над Леонардо Сантосом (18-5-1), нокаутировав своего соперника на последней секунде боя, который прошел в андеркарте турнира UFC Vegas 22.

До конца третьего раунда оставалось менее 15 секунд, когда бразилец позволил своему сопернику выбраться из захвата и пропустил мощный удар в голову. Он перестал защищаться и позволил Доусону еще несколько раз ударить себя кулаком.

Судья поединка не стал дожидаться, пока прозвучит финальная сирена, и остановил поединок за секунду до нее.

Отметим, что для Сантоса это поражение стало первым в UFC. В последний раз он проигрывал бой в смешанных единоборствах еще в мае 2009 года.

Что касается американца, то он попал в промоушен благодаря участию в шоу Dana White's Tuesday Night Contender Series. Для него эта победа стала пятой подряд в UFC.

Как сообщал OBOZREVATEL, литовская девушка-боец Юлия Столяренко упала в обморок на взвешивании перед поединком. Бой был отменен.

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