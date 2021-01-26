Американский боец сенсационно дебютировал в UFC: спортивные итоги 25 января
Американский боец Майкл Чендлер ярко дебютировал в UFC, а в России сообщили об аресте экс-футболиста "Ливерпул" Даниэля Аггера, что оказалось фейком.
Кроме того, каталонская "Барселона" объявила о впечатляющем долге в миллиард евро.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 25 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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