Амбассадоры Лиги TMS – кто в 2022 году будет популяризовать бразильское джиу-джитсу в Украине?

Украинская Лига бразильского джиу-джитсу TMS начала спортивный сезон не только с турнира, но и с подписания спонсорских контрактов с лучшими спортсменами организации. Больше десяти человек получили свой шанс представлять команду TMS в Украине и на международных турнирах.

В качестве амбассадоров Лига выбрала спортсменов, которые заняли призовые места на чемпионате мира в Абу-Даби и уже известных в Украине взрослых борцов из разных городов. По словам президента Лиги TMS Шая Гутман, данный контракт позволит ребятам получать фирменную экипировку, бесплатно выступать на турнирах организации и ездить на международные соревнования в составе сборной TMS.

“Мы выбрали харизматичных и легких парней и девушек, с которыми можно хоть на край света! Это немаловажно, когда ты создаёшь команду амбассадоров. Помимо технического арсенала и побед в каждом из них есть нечто большее, что и делает из них ярких представителей Лиги TMS”.

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Уже 6 февраля один из амбассадоров Никита Шагойко выступит на престижном турнире в Бразилии, а 14 февраля часть команды отправится на крупнейшие соревнования по бразильскому джиу-джитсу IBJJF в Риме.