'Алло! Остановитесь! Кто вы?' Российская чемпионка пришла в ярость из-за войны в Украине и ядерных угроз Кремля

Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова жестко выступила против войны в Украине и ядерного шантажа всего мира со стороны Кремля и его главаря Владимира Путина. Двукратная чемпионка мира заявила, что с ужасом ожидала военного парада в Москве.

Об этом сама Гамова написала на своей странице в социальной сети Intsagram. Она призвала власти своей страны прекратить угрожать миру ядерным ударом и расправой.

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"В прошлые разы я с радостью бежала смотреть на воздушный флот, а сегодня совершенно по-иному воспринимаю эти звуки… Страшно. И это они просто пролетели над головой! С ужасом боюсь даже подумать, когда такие пролеты сопровождаются бомбардировкой…Господи, за что?! Я теперь совсем иначе смотрю на музеи военной техники и не горю желанием показывать это сыну! Еще, в последнее время все чаще и чаще слышу угрозы о ядерной атаке… Алло!!! Остановитесь!!! Кто вы, чтобы решать жить нам или нет, даже не спрашивая об этом нас?!" – гневно заявила Гамова.

Екатерина выступила против войны в Украине, назвав ее настоящим ужасом. "Хочу поплакать,но не могу…Внутри все сжалось и застыло… Хочется крикнуть "Остановите, я сойду!" Но нет, нам всем плыть в этой лодке…В лодке, которая принесла столько горя", – писала экс-чемпионка.

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