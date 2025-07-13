В московском цирке на проспекте Вернадского акробат из Эфиопии Абель Дагим получил тяжелейшие травмы во время репетиции. 18-летний артист упал с шестиметровой высоты и ударился головой о манеж.

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Как рассказал гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, инцидент произошел из-за просчета партнёра по номеру — пассировщика, который должен был остановить вращение исполнителя после приземления на мат. Однако в этот момент тот не среагировал, и артист, продолжая движение по инерции, соскользнул с мата и рухнул вниз головой.

Абель прибыл в Москву в составе гастролирующей труппы всего три дня назад. Репетиция перед первым выступлением проходила на главной арене цирка.

Именно тогда акробат, выполняя трюк на качелях "Russian Swing", совершил несколько оборотов в воздухе, но не смог правильно приземлиться.

По информации медиков, у эфиопа зафиксирована черепно-мозговая травма и перелом позвоночника. Его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

В цирке подтвердили происшествие и заявили, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Руководитель труппы, Сосина Вогаеху, инцидент пока не прокомментировал.

В соцсетях фанаты назвали произошедшее закономерным результатом погони за дешёвой рабочей силой, особенно на фоне того, как индустрия в России всё чаще делает ставку на гастролёров из беднейших стран.

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