'А вас ждали в Луганске. Страшно туда, да?' Жену Пескова загнобили за лицемерный поступок

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка похвасталась своим ледовым шоу в Сочи. У себя в Instagram 48 летняя экс-фигуристка выложила кадры из выступлений спекталя "История любви Шахерезады"

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"Можно бесконечно долго рассказывать, как это было прекрасно, сказочно, музыкально и атмосферно! Правда, на мой взгляд, всё же лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Ждем Вас с 13 июля по 20 августа в Ледовом дворце "Айсберг", - написала Навка.

В комментариях подписчики Татьяны раскритиковали такой поступок, поинтересовавшись, почему она не поехала в Луганск и отменила свое выступление, о чем так пафсоно рассказывала в свое время.

"Видела шоу в Москве зимой. Что курил автор. Какой то несерьезный винегрет. Все держится на дорогих красивых костюмах и знаменитых лицах. До этого много лет смотрела шоу Авербуха в Сочи - "Кармен", "Ромео и Джульету и т д. Конечно, не сравнить. Навка, видимо,выжила Авербуха из Сочи, подменив настоящую платину на цыганскую блестящую подделку", – пишут юзеры.

Ранее Навка снимком с Песковым показала, как счастливо жить в России. Ей все высказали в ответ.

До этого супруга говорящей головы Кремля вызвала резкую реакцию у российских поклонников откровенным признанием о том, что ее муж на самом деле не помогает выбивать правительственные гранты. Фанаты высмеяли интервью бывшей спортсменки.

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