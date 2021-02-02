800 тонн песка и 12 метров высоты: в Киеве открыли уникальный спортивный центр

В Киеве открыли уникальный зал для пляжных видов спорт, который функционирует круглый год и в котором поддерживается летняя температура.

В большом ангаре на 1200 квадратных метров есть четыре площадки, говорится в сюжете телеканала ICTV. Центр "Сет" организовал возможность для любителей спорта заниматься пляжными видами спорта, завезя 800 тонн песка.

"У нас есть чистый, вымытый обезпыленный песок. У нас есть 12 метров высоты, женские и мужские раздевалки. Идея очень простая: мы мечтаем вырастить здесь олимпийскую сборную, которая добудет победу на ОИ", – рассказал руководитель центра Константин Голубцов.

Интересно, что уже первый организованный турнир по пляжному волейболу собрал в центре настоящий аншлаг, ведь в Киев съехались команды со всей Украины. "Это очень хорошая база, аналогов которой в Украине нет. Она соответствует европейскому уровню", – рассказала игрок сборной Украины Диана Лунина.

Стоит отметить, что благодаря большой площади и высоте потолков в зале соблюдаются все необходимые коронавирусные правила и ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик открыл обновленный боксерский зал в Конча-Заспе.