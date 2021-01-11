80% японцев выступили против Олимпиады в Токио в 2021 году

Около 80% японцев выступают против проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2021 года в Токио из-за рекордного роста количества зараженных коронавирусом в стране.

Согласно телефонному социальному опросу издания Kyodo News, 35,3% человек хотят полной отмены Олимпиады, а еще 44,8% считают, что нужно снова ее перенести. Такие настроения появились в обществе после того, как в Токио и трех других соседних префектурах был повторно введен полный локдаун.

Отметим, что в стране нашли так называемый "бразильский" штамм COVID-19. Он отличается от мутаций, которые ранее были обнаружены в Великобритании и ЮАР. Впервые его обнаружили 2 января у четырех туристов из Бразилии.

За все время в Японии было выявлено более 280 тысяч случаев заболевания и почти четыре тысячи смертей.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Олимпиада-2020 была перенесена на 2021 год. Она запланирована на 23 июля-8 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянские спортсмены вслед за россиянами могут поехать на ОИ в Токио без флага и гимна.