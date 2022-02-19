6-кратный чемпион мира ушел с гонки в туалет и отдал россиянину "золото" Олимпиады-2022

Пятикратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо неудачно выступил в лыжном марафоне на Олимпиаде-2022. Двукратный обладатель Кубка мира и рекордсмен среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира сошел с середины дистанции из-за проблем с желудком.

Клебо удачно начал гонку и до отметки в 8,1 км находился в лидирующей тройке, но с каждым следующим километров все больше и больше отставал. На 16-м километре норвежец шел уже 16-м, отставая на полминуты.

До отметки 20 км, Йоханнес не доехал.

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Как он позже признался в интервью, его подвел кишечник.

25-летний уроженец Тронхейма признался, что накануне гонки он всю ночь не спал и провел большую часть в туалете.

Изначально Клэбо вообще не хотел бежать марафон, однако из-за сложных погодных условий дистанцию сократили с 50 до 30 км. Посоветовавшись с врачом норвежец решил выйти на трассу.

"Когда начались проблемы с животом после первого круга, я понял, что путь к финишу будет очень долгим", – сказал Клэбо в эфире TV Norge.

Клэбо добавил, что доволен итогом Олимпиады, так как смог завоевать два "золота" в личном спринте и командном спринте. Стоит отметить, что на счету норвежского лыжника также "серебро" ОИ-2022 в эстафете 4х10 км и "бронза" на дистанции 15 км классикой. ​

​Напомним, что победу в этой гонке добыл Александр Большунов из сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

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