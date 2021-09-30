30 сентября состоится жеребьевка Гран-При турнира TMS по бразильскому джиу-джитсу
30 сентября в конференц-зале отеля "Премьер-Палац" состоится жеребьевка турнира TMS GRAND PRIX. Будут определены сетки для 70-ти лучших борцов из Украины, Израиля, Молдовы и Литвы.
В рамках чемпионата, спортсмены будут бороться за первенство в своей весовой категории. Финальным событием Гран-При станет борьба за чемпионский пояс Лиги TMS, где будут конкурировать победители восьми весовых дивизионов.
Расписание мероприятия:
17:00 – начало, вступительное слово
17:15 – Жеребьевка
17:30 – пресс-конференция
18:00 – кофе-брейк.
На вопросы журналистов в ходе мероприятия ответят:
Президент Лиги TMS - Шай Гутман
Вице-президент Лиги TMS - Сергей Погосян
Спортивный директор - Валентин Дидык
Аккредитация проводится до 15:00 30 сентября по телефону:
+380634566893
tms.bjjleague@gmail.com