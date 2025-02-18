24-летняя олимпийская чемпионка родила ребенка от 54-летнего заместителя Симоньян в Russia Today. Фотофакт

Российская олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова родила девочку. У себя в Telegram-канале 24-летняя спортсменка выложила фото из роддома, сообщив, что дочку зовут Дина.

Видео дня

"Привет, познакомьтесь с Диной, новой гражданкой мира и России, новым счастьем ее родителей", – написала Степанова.

Стоит отметить, что спортсменка официально не замужем и не состоит ни в каких серьезных отношениях.

Степанова в отличие от многих спортсменов, предпочитающих не высказываться открыто про политику, Вероника активно ведет медийную кампанию, получая поддержку от влиятельного пропагандиста.

По данным Kick и "Спорт-Экспресса", в создании её контента участвует ее бойфренд Денис Трунов, который с 2005 года является заместителем главного редактора телеканала Russia Today – редакции, которую сейчас возглавляет Маргарита Симоньян.

Трунов, родившийся в 1971 году, помогал запускать RT в США и руководил немецким подразделением канала. Его имя упоминается в докладе Госдепартамента США о российской пропаганде. Под его влиянием в публикациях Степановой начали появляться цитаты Бунина и Маяковского, а также просьбы к СМИ дополнять её материалы отрывками из зарубежной прессы.

7 февраля Степанова, интеллект которой сравнивали со стиральной машинкой, стала посмешищем после того, как изменила мнение о выступлении спортсменов из РФ на международных соревнованиях под нейтральным флагом. 23-летняя фанатка диктатора Владимира Путина ранее активно выступала против такого, но внезапно изменила свое мнение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!